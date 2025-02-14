Дмитрий Спивак: "Нужно разобраться, чьи интересы проводили лица, получавшие финансирование USAID"

Необходимо разобраться чьи интересы защищали и проводили лица, которые занимали высокие должности в разных министерствах и ведомствах, госструктурах и получали финансирование от Агентство США по международному развитию (USAID) и других западных фондов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии