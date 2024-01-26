Неразлучны: Брэдли Купер улетел в Лондон со своей любимой

Брэдли и Джиджи подловили в аэропорту. Джиджи Хадид улетела с Купером за океан LEGION-MEDIAФанаты Брэдли Купера получили возможность убедиться в том, что 49-летний актер и его нынешняя девушка — 28-летняя Джиджи Хадид — проводят вместе практически всё время, когда не заняты работой.