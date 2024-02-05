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В Калуге огнеборцы эвакуировали 13 человек и спасли из горящей квартиры двух женщин

В Калуге огнеборцы эвакуировали 13 человек и спасли из горящей квартиры двух женщин

Калужские спасатели рассказали о пожаре, произошедшем 3 февраля в квартире в районе 906 базы. В субботу днем на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре, звонила хозяйка квартиры на втором этаже панельного дома на улице Первых Коммунаров.

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