В Калуге огнеборцы эвакуировали 13 человек и спасли из горящей квартиры двух женщин

Калужские спасатели рассказали о пожаре, произошедшем 3 февраля в квартире в районе 906 базы. В субботу днем на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре, звонила хозяйка квартиры на втором этаже панельного дома на улице Первых Коммунаров.