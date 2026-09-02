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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер пловцов Шишин: «У нас девчонки очень классные. Но по-хорошему с ними не получается»

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал о работе с девушками. – 16-летняя Манохина после 4х200 сказала на Евро, что ее очень завели ваши слова: «Плывешь последний этап, потому что ты здесь самая слабая».

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