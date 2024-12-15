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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров обошел Сен-Луи по числу игр за «Тампу» с 2+ очками (258). Больше только у Стэмкоса – 307

Форвард «Лайтнинг» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).  Этот матч стал для 31-летнего россиянина 258-м в регулярках лиги с 2 или более набранными очками.

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