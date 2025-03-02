Российский политик Владимир Жириновский в 2016 году передал в Музей современной истории капсулу со своими предсказаниями на грядущие 20 лет.
Жириновский предсказал результат переговоров Путина и Трампа: раскрыто невероятное пророчество
Комментарии
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Валерий Чикунов
Херню какую- пронёс . Этим высказыванием получается он доет жизнь хохлам предателям и отрезает от российских земель такие территории , что не проигрывала Россия никогда , наши лидеры во власти потеряют своё лицо как руководители страны и уподобяться слабомыслящим проигравшим не только на поле боя со своим явно превосходящим по силе вооружением , но и покажут себя беспомощными в мире . Это им надо . И откуда берутся такие и предсказатели и выдумщики из корреспондентов . Ни ВВП , ни Лавров и тем более наши генералы не допустят этого . Думайте прежде чем писать галиматью . Уже сказано , что Украина не бывать в НАТО , а земли и так отберём.
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6 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Львов как и со всеми другими городами сотрём с лица земли , желающие остаться построятся сами , не забываем как он морадерствовали на Донбассе , а кто не желает , тому дорога дальняя и только в Европу ,
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6 час.
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