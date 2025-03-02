Жириновский предсказал результат переговоров Путина и Трампа: раскрыто невероятное пророчество

Валерий Чикунов

Херню какую- пронёс . Этим высказыванием получается он доет жизнь хохлам предателям и отрезает от российских земель такие территории , что не проигрывала Россия никогда , наши лидеры во власти потеряют своё лицо как руководители страны и уподобяться слабомыслящим проигравшим не только на поле боя со своим явно превосходящим по силе вооружением , но и покажут себя беспомощными в мире . Это им надо . И откуда берутся такие и предсказатели и выдумщики из корреспондентов . Ни ВВП , ни Лавров и тем более наши генералы не допустят этого . Думайте прежде чем писать галиматью . Уже сказано , что Украина не бывать в НАТО , а земли и так отберём.