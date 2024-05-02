В омской БСМП-1 очевидцы сняли на видео медика в странном состоянии. Уточняется, что это врач-хирург.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омской БСМП-1 очевидцы сняли на видео медика в странном состоянии. Уточняется, что это врач-хирург.