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Гендиректор «Динамо»: «Уход О’Делла – предательство. С его отъездом сломались многие ключевые схемы тренерского штаба»

Генеральный директор «Динамо» назвал предательством уход Эрика О′Делла из команды. Канадец расторг контракт с московским клубом после первого раунда плей-офф.

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