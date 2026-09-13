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Регионы России

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Франк Артига объяснил, как "Рубин" контролировал игру в матче с ЦСКА

Франк Артига объяснил, как "Рубин" контролировал игру в матче с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Франк Артига подробно рассказал о причинах, по которым казанской команде удалось завладеть инициативой в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против ЦСКА, завершившемся вничью 1:1.

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