Франк Артига объяснил, как "Рубин" контролировал игру в матче с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Франк Артига подробно рассказал о причинах, по которым казанской команде удалось завладеть инициативой в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против ЦСКА, завершившемся вничью 1:1.
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