Женская «френдзона»: может ли мужчина выбраться из неё

На протяжении многих десятилетий учёные пытаются найти ответ на вопрос: существует ли дружба между мужчиной и женщиной? К сожалению, доподлинно это пока неизвестно, но психологи отмечают – в таких отношениях можно «нарваться» на странность.
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