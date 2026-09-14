Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс договорились о выходе из состава Британии

Руководство Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали меморандум о желании выйти из состава Британии и вступить в качестве независимых субъектов в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЖ СВР: в США рассле...
- АБ Максим Юсин на пе...
- Мирные собрания б...
Интересно, что в своё время вызвав дух сепаратизма из "кувшина" для развала Советского Союза, Запад обратно его загнать уже не может, и тот накинулся уже на него самого, а наше государство уже не развалится - многонациональный народ оказался умнее. Наоборот, Россия, мне кажется, приобрела некий иммунитет от сепаратизма, который ударил как раз по тем,кто его взращивал и "науськивал" его на нас! Шотландия уже хочет выйти из состава Великобритании, Бавария - Германии, Каталония - Испании, баски - аж сразу из Испании и Франции! "Трещат" уже Бельгия и Италия!
Мне кажется - ВООБЩЕ надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... недруги - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!!
Возьмём навскидку ЧИСТО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ конфликты! Между Польшей и Германией - из-за восточнопрусских и восточногерманских земель, в своё время ПОДАРЕННЫХ Польше СССР, между ТОЙ ЖЕ Польшей и Литвой - из-за Виленского края ОПЯТЬ ЖЕ ПОДАРЕННОГО ТЕМ ЖЕ СССР Литве, между Литвой и Германией - из-за СНОВА ЖЕ ПОДАРЕННОГО СССР ЛИТВЕ Мемельского края (Клайпедской области)! Между прочим - преемник СССР - не Литва или Польша, а МЫ !!! Претендовать на эти земли, имея на то ПОЛНОЕ ПРАВО, мы навряд ли будем, НО СТРАВИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ претендентов на них...
А конфликты, в которых СССР ВООБЩЕ ни при чём - англо-шотландский, испано-каталонский, баски ОДНОВРЕМЕННО и против Франции и против Испании, и т.д., и т.п.!
Нашим спецслужбам там есть где развернуться - причём гораздо более эффективно и этически бесспорно,чем ледорубом Меркадера (кто не знает - убившего Троцкого) или миной в конфетной коробке у Судоплатова (взорвавшего перед войной укронациста Коновальца)!
Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений,как таковых - надо просто их использовать! Выступали же западные страны за разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!
Шотландия уже давно навострила лыжи от мелкобритов,но они её уговорили предоставив мелкие подачки! Ирландцы тоже давно пытались отделиться.Леннон написал песню "Белфаст".