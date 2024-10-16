Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Правильно!!!!!Россельхознадзор ...
  • Ингерман Ланская
    иди Работай - тогда не любоваться будешь, а есть.....Госрегулирование ...
  • Михаил Васильев
    Они заботятся в основном о своих детях, а нашим народ собирает!Депутат Аиткулова...

В Москве двух не вставших на воинский учет россиян лишили гражданства

В Москве двух не вставших на воинский учет россиян лишили гражданства

Управление по вопросам миграции МВД по Москве прекратило гражданства двух натурализованных россиян за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх