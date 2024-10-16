В Москве двух не вставших на воинский учет россиян лишили гражданства

Управление по вопросам миграции МВД по Москве прекратило гражданства двух натурализованных россиян за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в соцсетях.
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