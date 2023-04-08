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«Черный орел» ждет появления «Леопардов»

«Черный орел» ждет появления «Леопардов»

Танк-невидимка в степях Украины? Эксперты расходятся во мнениях На фото: танк «Черный орел» (Фото: Зинин Владимир/ТАСС) Оборонно-промышленный комплекс России заявляет о производстве в течение 2023 года 1500 танков (включая глубокую модернизацию).

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