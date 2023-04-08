«Черный орел» ждет появления «Леопардов»

Танк-невидимка в степях Украины? Эксперты расходятся во мнениях На фото: танк «Черный орел» (Фото: Зинин Владимир/ТАСС) Оборонно-промышленный комплекс России заявляет о производстве в течение 2023 года 1500 танков (включая глубокую модернизацию).