Ко Дню промышленности в Петербурге прошел праздничный концерт

Праздничный концерт ко Дню промышленности Петербурга состоялся в Ледовом дворце. На мероприятии отметили вклад сотрудников предприятий в развитие отрасли.
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