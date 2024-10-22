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В App Store появилась новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» под названием «Бюджет Онлайн»

В App Store появилась новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» под названием «Бюджет Онлайн»

В App Store появилась новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» под названием «Бюджет Онлайн» Среди визуальных изменений – новый дизайн входа в приложение, который ранее уже стал доступен владельцам Android-смартфонов.

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