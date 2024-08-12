Поздравляем дорогую и любимую крестную Горину Лидию Викторовну 🌸🌸🌸 От всей души поздравляем тебя с днём рождения, крёстная! Пусть у тебя сегодня будет праздничное настроение; забудь все свои дела, заботы и обязанности! И пусть позитивный настрой никогда не оставляет тебя, и тогда всё, за что ты ни возьмёшься, тебе удастся! Будь счастливой и везучей, ну и, конечно же, всегда оставайся такой привлекательной! А все твои заветные желания пусть непременно исполнятся!!!! Твои крестники Саша и Рита.