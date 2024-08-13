Трамп назвал причину конфликта на Украине, напомнив о судьбе Наполеона

Трамп: к конфликту на Украине привели слова Байдена о вступлении в НАТО Именно Байден, заявивший о возможности вступления Украины в НАТО, стал причиной начала конфликта на территории этой страны, заявил Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии