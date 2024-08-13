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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Эрнст
    ...какая гадость эти разные гельманы-гельминты.....фуууу.....Гельман* собрался...
  • Степан Капуста
    Иудей. И этим все сказано.Гельман* собрался...
  • лина любимцева
    Из Гельманов демократы, как и из Иуды... нам еще только гельманов нее хватало...Гельман* собрался...

Трамп назвал причину конфликта на Украине, напомнив о судьбе Наполеона

Трамп назвал причину конфликта на Украине, напомнив о судьбе Наполеона

Трамп: к конфликту на Украине привели слова Байдена о вступлении в НАТО Именно Байден, заявивший о возможности вступления Украины в НАТО, стал причиной начала конфликта на территории этой страны, заявил Трамп.

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