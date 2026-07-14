На 17 маршрутах проекта "Москва – область" курсируют автобусы НефАЗ-5299

Москва продолжает развивать сеть наземного пассажирского транспорта. В прошлом году современные автобусы впервые вышли на пригородные маршруты, благодаря чему поездки стали комфортнее не только для жителей столицы, но и для жителей Подмосковья.
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