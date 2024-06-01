В 2023 году в шести регионах РФ не привили от оспы ни одного ребенка

В 2023 году в шести регионах РФ от оспы не привили ни одного подлежащего вакцинации ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".