«Планировалось на коленках»: военнопленный о бегстве ВСУ из Суджи

Военнопленный Щуров заявил о неграмотном планировании отступления ВСУ из Суджи Командование ВСУ «планировало на коленках» отступление войск из Суджи Курской области, заявил в беседе с ТАСС военнопленный Ярослав Щуров.
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