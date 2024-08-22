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Экзотический мексиканский перчик халапеньо неплохо прижился под Волгоградом

Экзотический мексиканский перчик халапеньо неплохо прижился под Волгоградом

Ценен халапеньо не только нестандартным вкусом, но и товарным выходом – стенки мексиканского перца более мясистыеЭкзотическую для волгоградских степей культуру выращивают по соседству с областным центром.

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