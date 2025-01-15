ВС РФ завершили зачистку от ВСУ еще одного населенного пункта в ДНР

Зачистку от подразделений ВСУ населенного пункта Зеленое к югу от Красноармейска (Покровск) ДНР завершила армия России, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, 15 января сообщает ТАСС.
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