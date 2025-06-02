Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    А чо не требовать? Пока мы болтаем хохлы уничтожают нашу стратегическую авиацию. Ещё пару таких переговоров и придетс...Они сегодня на пе...
  • Диана Мальгинова
    Я как то спросила одного узбека, бороды носите, а усов нет? Ответил, есть мешают.«Скачут как обезь...
  • Семен Демин
    Если это все,что исчезнет с прилавков, то это легко переживём. Может, даже лучше, что этого дерьма не будет.Какие товары полн...

Трамп рискует проиграть ещё одну битву – против извращенцев в спорте

Трамп рискует проиграть ещё одну битву – против извращенцев в спорте

Политнавигатор Президент Трамп, выполняя предвыборное обещание спасти женский спорт от извращенцев, подписал указ, запрещающий транс-тетенькам с тестикулами и без – участие в женских спортивных соревнованиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх