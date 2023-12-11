Самоубийственное падение рейтинга: Украинцы утратили доверие к Зеленскому в два раза быстрее, чем украинской армии

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать. Отсутствие значительных результатов контрнаступления ВСУ, беспокойство граждан из-за призыва на военную службу из-за потерь украинской армии на фронте и коррупция стали основными причинами снижения показателей.
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