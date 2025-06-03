В Курской области после атаки дронов оказали психологическую помощь пострадавшим

Ночью 2 июня Курская область подверглась новой массированной атаке беспилотников. В эпицентре стресса оказались медики и пациенты кожвендиспансера, которым сразу же была предоставлена профессиональная психологическая поддержка.
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