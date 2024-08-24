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«Ахмат» – единственный клуб, еще не побеждавший в РПЛ. У «Факела» первая победа – над «Оренбургом»

Грозненский клуб дома сыграл вничью с «Химками» (3:3) в 6-м туре чемпионата России. «Ахмат» остался единственной командой без побед в текущем розыгрыше РПЛ.

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