Это долгожданная революция в энергетике? Учёным из США впервые удалось провести реакцию ядерного синтеза

Учёные в США впервые в истории успешно провели реакцию ядерного синтеза. Как сообщают различные источники, учёные из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии провели реакцию синтеза, получив больше энергии, чем было затрачено.
Учёные в США впервые в истории успешно провели реакцию ядерного синтеза. Как сообщают различные источники, учёные из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии провели реакцию синтеза, получив больше энергии, чем было затрачено.
Свежие комментарии