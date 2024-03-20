Рынок восстанавливается после продаж, покупают "ТКС Холдинг"

Российский рынок открыл торги в среду, 20 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,26% до 3273,46 пункта, индекс РТС прибавил 0,17% до 1113,13 пункта.
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