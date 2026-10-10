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Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu

Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu

А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте Новый iPhone 18 Pro Max возглавил сентябрьский рейтинг удовлетворенности пользователей устройств Apple по версии AnTuTu — модель набрала 99,02% положительных оценок.

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