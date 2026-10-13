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ФАС завела 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке

ФАС завела 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба России возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений из-за нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке, сообщает пресс-служба российского правительства.

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