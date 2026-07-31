Фестиваль «Лето в Твери» пройдёт с 31 июля по 2 августа на 8 городских площадках. С 31 июля по 2 августа Тверь превратится в большую праздничную площадку: в рамках фестиваля «Лето в Твери» для жителей и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа — сообщает Администрация Твери.