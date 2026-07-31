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Фестиваль «Лето в Твери»: 8 площадок, сотни событий — афиша выходных

Фестиваль «Лето в Твери»: 8 площадок, сотни событий — афиша выходных

Фестиваль «Лето в Твери» пройдёт с 31 июля по 2 августа на 8 городских площадках. С 31 июля по 2 августа Тверь превратится в большую праздничную площадку: в рамках фестиваля «Лето в Твери» для жителей и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа — сообщает Администрация Твери.

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