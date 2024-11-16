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У злостных нарушителей ПДД могут конфисковать не только автомобиль, но и другое имущество

У злостных нарушителей ПДД могут конфисковать не только автомобиль, но и другое имущество

      Как ранее сообщал портал «Автосправочная.com», с 25 июля 2022 года в России введена возможность конфискации транспортных средств нарушителей злостных нарушений ПДД, то есть принудительного изъятия их без компенсации и обращения в государственную собственность (июль 2022 г.

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