Администрация ХМАО предупредила жителей Югры о штрафах за съемку последствий атак БПЛА. Запрещены фото, видео и сообщения, раскрывающие места падения дронов и работу ПВО.
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Може не штаы надо выписывать, а органам ФСБ на местах усиленно работать с населением по линии выявления украинских диверсантов, оседающих в регионах? Дроны явно не из Киева летели, значит на местахх есть отребье, работающее на врага, действующее под руководством укро-кураторов. Особое внимание наддо уделять переселенцам с Украины, прибывшим в Россию после 2014-го года. Именно тогда и начали просачиваться в страну ашенты СБУ и ГУР Украины, слздавая "спящие ячейки" диверсантов. На этгм фоне возникает резонный вопрос, а как в Роммию попали эти дроны и взрывчатка? Кто прошляпил их ввоз?