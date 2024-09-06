Пусть небо будет мирным.

На минувшей неделе в ОАО ´Белшина´ прошло командно-штабное учение ´Действия органов управления, руководящего состава сил гражданской обороны по приведению сил гражданской обороны концерна ´Белнефтехим´ в степени готовности.
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