В Республике Башкортостан заместитель главы администрации Белокатайского района признан виновным в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот

Доказательства, собранные Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему заместителю главы администрации Белокатайского района.
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