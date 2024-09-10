Российские военные уничтожили восстановленный ВСУ танк на курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что российские операторы дронов уничтожили на курском направлении танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который им ранее удалось восстановить.
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