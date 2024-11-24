Политнавигатор Нацист Парасюк: Почти все побратимы по майдану-2014 – уже у Бандеры Самая большой ошибкой украинского военно-политического руководства была недооценка противника.
«Теперь уже поздно»: надо было раньше уничтожить ДНР и ЛНР – нацист Парасюк
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ТБ
Татьяна Бут
Всех все устраивало, кроме майданщика Парасюка.
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8 час.
vagas Karlito
Просто без Востока вы падаль западенская ничего не умеете, ничего не знаете, ничего из себя не представляете!)Жили за счет Востока и сожрать хотели своих кормильцев! Мало вас прорядили нужно всех отправить к вашему батьке бандере! Просто необходимо раздавить эту Химеру бандеровскую до конца!
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6 час.
ЗЩ
Зая Щак
злоба годами.столетиями,поколение за поколением!!! Вот вам и братья по крови,славяне....
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6 час.
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