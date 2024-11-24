vagas Karlito

Просто без Востока вы падаль западенская ничего не умеете, ничего не знаете, ничего из себя не представляете!)Жили за счет Востока и сожрать хотели своих кормильцев! Мало вас прорядили нужно всех отправить к вашему батьке бандере! Просто необходимо раздавить эту Химеру бандеровскую до конца!