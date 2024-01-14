Песни ушедших из России иностранных артистов появились в музыкальном сервисе

РБК: в «Яндекс.Музыке» появились новые песни Måneskin и Rammstein В сервисе «Яндекс.Музыка» появились новые песни музыкантов, сотрудничающих с лейблами, которые после начала специальной военной операции на территории Украины заявили о прекращении бизнеса в России.