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В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока

В одной из гимназий Краснодара учитель математики набросился на ученицу 6-го класса, которая отказалась сдавать мобильный телефон, несмотря на неоднократные просьбы.

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Комментарии
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ВТ
Василиса Титова
Бить надо таких, и увольнять, если бы мой ребёнок пришёл и сказал &quot;меня мой учитель ударил накричал толкнул &quot; Я бы показала этому учителю где его место и у кого столба и у какой трассы
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6 час.
РИ
Ринат Ибрагимов
Таких родителей на Украину. Чтоб старших уважать учили , разбаловали. Такие дети потом будут ноги вытирать об таких родителей как Василиса Титова
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5 час.
Алексей Самсонов
Вы больная?
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3 час.

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