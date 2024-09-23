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Бои за Угледар: Армия России прорывает оборону ВСУ и окружает город (КАРТА, ВИДЕО)

Бои за Угледар: Армия России прорывает оборону ВСУ и окружает город (КАРТА, ВИДЕО)

Бои за Угледар: Армия России прорывает оборону ВСУ и окружает город. Украинские военные аналитики бьют тревогу и признают существенный успех российских войск на Угледарском направлении: К исходу вчерашнего дня, российские войска закрепились в ряде лесополос севернее реки Кашлагач от Перечистовки до Угледара, прорыв обороны ВСУ до 2.

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