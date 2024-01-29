Ученые предупредили, что в ближайшем будущем человечество может столкнуться с дефицитом питьевой воды

Уровень воды неуклонно снижается в 71% из 1,7 тысячи изученных учеными водоносных комплексов. Российские и американские ученые в один голос предупреждают о том, что в ближайшем будущем человечество может столкнуться с дефицитом питьевой воды.
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