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После Лорак всё пошло иначе: четыре романа Мурата Налчаджиоглу и ни одного счастливого финала

После Лорак всё пошло иначе: четыре романа Мурата Налчаджиоглу и ни одного счастливого финала

У Мурата Налчаджиоглу после Ани Лорак было не просто несколько романов. Была попытка заново собрать ту самую конструкцию, которая когда-то уже стала его жизнью: длительные отношения, свадьба, семья.

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