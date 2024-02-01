Февраль принесет индексацию выплат в России

Стало известно, сколько пособий будут увеличены в размере в феврале. Как сообщает РИА Новости, февраль станет для большого числа россиян месяцем, когда получаемые от государства средства будут увеличенные в размере.
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