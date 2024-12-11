Белорусы выберут цели «Орешника», но кнопку нажмут вместе с русскими – Лукашенко

Белоруссия сама будет определять цели перед ударом российским ракетным комплексом «Орешник». Об этом во время встречи с трудовым коллективом в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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