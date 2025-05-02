Вы сталкиваетесь с ними каждый день: какие окружающие предметы излучают радиацию

Что первым приходит на ум при слове «радиация»? Наверняка у многих – покинутая и пустующая Припять. В такие моменты невольно задумываешься о том, какой вред могут причинить человеку радиоактивные предметы.
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