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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Радулов: «Лето по хоккейным меркам получилось коротким, но любой игрок пожелал бы именно такого. Всегда охота выигрывать. Отдыхал с семьей в Италии, еще съездил в Америку по делам»

Форвард « Локомотива »  Александр Радулов  рассказал, как провел лето. «Локомотив» ранее выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, в финале обыграв «Ак Барс» (4-2).

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