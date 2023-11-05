Shot: певицу Сашу Project требуют проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Представители движения «Ветераны России» подали заявления в Генпрокуратуру и СК с требованием проверить экс-возлюбленную стилиста Сергея Зверева, певицу Сашу Project, на предмет дискредитации российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии