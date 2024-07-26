Дружба с Россией разогнала экономику Северной Кореи

На фоне сближение с Россией в КНДР впервые за долгие годы произошел значительный рост ВВП.Экономическое издание Bloomberg рассказало о том, что 2023 году ВВП КНДР вырос на 3,1% по сравнению с 2022 годом, и тем самым был положен конец трехлетнего спада экономики Северной Кореи.