В районе Левобережный продолжается строительство храма в честь Святого праведного воина Федора Ушакова

В Северном административном округе на границе с природным комплексом «Парк Северного речного вокзала» продолжается строительство Храма в честь Святого праведного воина Федора Ушакова по адресу: Ленинградское шоссе владение 59.
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