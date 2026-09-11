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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софи Каннингем о Кейтлин Кларк: «Она совершенно обычный человек»

По словам защитника « Индианы » Софи Каннингем , в обычной жизни лидер команды Кейтлин Кларк никак не проявляет свой статус главной звезды и самого обсуждаемого игрока женского баскетбола.

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